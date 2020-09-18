ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ryanair анонсировал сокращение рейсов в октябре

Автор: Андрей Козловский

Ирландская авиакомпания Ryanair дополнительно сократила количество своих авиарейсов в октябре еще на 20% в связи с пандемией коронавируса. Лоукостер призвал немедленно ввести в действие предложенную ЕС скоординированную систему ограничений.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, Ryanair будет летать примерно на 40% от мощности, которая была у нее в октябре прошлого года, в сравнении с предыдущим целевым показателем в 50%.

"Если нынешние тенденции и неправильное управление правительств ЕС в сфере восстановления авиаперевозок и нормальной экономической деятельности продолжатся, то аналогичные сокращения мощностей могут понадобиться и в зимний период", - говорится в сообщении.

Таким образом, авиакомпания ожидает менее 30% пустых мест на своих рейсах в октябре после сокращения пропускной способности.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Ryanair увеличит количество рейсов Киев - Берлин.

В начале сентября Ryanair отменил большинство рейсов из Украины до конца сентября.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ryanair