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Ryanair анонсував скорочення рейсів у жовтні

Автор: Андрій Козловський

Ірландська авіакомпанія Ryanair додатково скоротила кількість своїх авіарейсів в жовтні ще на 20% у зв'язку з пандемією коронавірусу. Лоукостер закликав негайно ввести в дію запропоновану ЄС скоординовану систему обмежень.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, Ryanair буде літати приблизно на 40% від потужності, яка була у неї в жовтні минулого року, в порівнянні з попереднім цільовим показником в 50%.

"Якщо нинішні тенденції і неправильне управління урядів ЄС у сфері відновлення авіаперевезень і нормальної економічної діяльності продовжаться, то аналогічні скорочення потужностей можуть знадобитися і в зимовий період", - йдеться у повідомленні.

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Таким чином, авіакомпанія очікує менше 30% порожніх місць на своїх рейсах у жовтні після скорочення пропускної здатності.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що авіакомпанія Ryanair збільшить кількість рейсів Київ - Берлін.

На початку вересня Ryanair скасував більшість рейсів з України до кінця вересня.

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