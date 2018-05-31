Рядом с патрулем ОБСЕ произошел взрыв

Взрыв произошел в результате разрыва 82-мм минометной мины

Вблизи Петровского на расстоянии менее 300 метров от патруля участников специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) произошел взрыв. Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, опубликованном на сайте организации.

"30 мая в 10:22 патруль в составе шести сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях прибыл к местонахождению камеры СММ, расположенному за пределами участка разведения сил в районе Петровского (41 км к югу от Донецка). В 10:58 члены патруля находились внутри двух автомобилей с открытыми дверьми, когда все они услышали свистящий звук, а затем взрыв. Они также увидели темно-серый дым, поднимающийся из-за заброшенного кирпичного сельскохозяйственного здания, в 200–300 метрах к юго-юго-западу (по оценке, за пределами участка разведения) ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, взрыв произошел в результате разрыва 82-мм минометной мины. Патруль Миссии незамедлительно покинул этот район и вернулся на базу в Донецке.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление по поводу распространения Украиной дезинформации об убийстве журналиста Аркадия Бабченка.