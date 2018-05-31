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Поряд з патрулем ОБСЄ стався вибух

НовиниНадзвичайні події    31.05.2018 - 01:42
Фото: ОБСЄ (OSCE/Yevhen Maloletka)
Фото: ОБСЄ (OSCE/Yevhen Maloletka)

Вибух стався в результаті розриву 82-мм мінометної міни

Поблизу Петровського на відстані менше 300 метрів від патруля учасників спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) стався вибух. Про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ, опублікованому на сайті організації.

"30 травня в 10:22 патруль у складі шести співробітників місії на двох броньованих автомобілях прибув до місцезнаходження камери СММ, розташованої за межами ділянки розведення сил в районі Петровського (41 км на південь від Донецька). В 10:58 члени патруля перебували всередині двох автомобілів з відкритими дверима, коли всі вони почули свистячий звук, а потім вибух. Вони також побачили темно-сірий дим, що піднімається з-за покинутого цегляного сільськогосподарської будівлі, в 200-300 метрах на південний-захід (за оцінкою, за межами ділянки розведення) ", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, вибух стався в результаті розриву 82-мм мінометної міни. Патруль Місії негайно покинув цей район і повернувся на базу в Донецьку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив жаль з приводу поширення Україною дезінформації про вбивство журналіста Аркадія Бабченка.

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Теги публікації: Донецьк, ОБСЄ, Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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