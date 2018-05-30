В ОБСЕ выразили сожаление по поводу распространения Украиной дезинформации о Бабченко

Представитель ОБСЕ заявил, что государство должно предоставлять правдивую информацию

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление по поводу распространения Украиной дезинформации об убийстве журналиста Аркадия Бабченка. Об этом Дезир написал в Twitter.

"Счастлив, что Аркадий Бабченко живой! Я выражаю сожаление по поводу решения о распространении ложной информации о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять общественности правильную информацию", - написал он.

Relieved that Arkadiy #Babchenko is alive! I deplore the decision to spread false information on the life of a journalist. It is the duty of the state to provide correct information to the public. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) May 30, 2018

Отметим, что генеральный директор международной организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуа выразил свое глубокое возмущение "в связи с разоблачением манипуляций со стороны украинских спецслужб для своей информационной войны".

Напомним, 30 мая 2018 года в ходе брифинга глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что журналист Аркадий Бабченко не погиб 29 мая.

Добавим, что ранее Арлем Дезир заявил о том, что после убийства журналиста Бабченко планирует посетить Украину.