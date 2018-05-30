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Интервью

В ОБСЕ выразили сожаление по поводу распространения Украиной дезинформации о Бабченко

НовостиОбщество    30.05.2018 - 20:07
Фото: Арлем Дезир (osce.org)
Фото: Арлем Дезир (osce.org)

Представитель ОБСЕ заявил, что государство должно предоставлять правдивую информацию

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление по поводу распространения Украиной дезинформации об убийстве журналиста Аркадия Бабченка. Об этом Дезир написал в Twitter.

"Счастлив, что Аркадий Бабченко живой! Я выражаю сожаление по поводу решения о распространении ложной информации о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять общественности правильную информацию", - написал он.

Отметим, что генеральный директор международной организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуа выразил свое глубокое возмущение "в связи с разоблачением манипуляций со стороны украинских спецслужб для своей информационной войны".

Напомним, 30 мая 2018 года в ходе брифинга глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что журналист Аркадий Бабченко не погиб 29 мая.

Добавим, что ранее Арлем Дезир заявил о том, что после убийства журналиста Бабченко планирует посетить Украину.

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Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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