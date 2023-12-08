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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: зафіксовано пуски крилатих ракет

Ілюстративне фото: У низці областей України оголошено повітряну тривогу (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Повітряні сили попередили про запуск крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Telegram-канал Повітряних сил України.

"Увага! Імовірні пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги у південних та східних областях – 06.30. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - повідомили у Повітряних силах.

Карта повітряних тривог на даний момент (на 07:06):

Фото: скріншот карти повітряних тривог України (alerts.in.ua)

В Офісі президента закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

"Не ігноруйте тривогу, працюватиме ППО проти російських ракет", - повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Ракетна атака росіян по Україні

Востаннє росіяни атакували подібними ракетами Україну в ніч проти 21 вересня . Вони випустили 43 ракети. Більшість ракет ЗСУ збили.

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