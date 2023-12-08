Масштабная воздушная тревога: предупреждают о пусках крылатых ракет

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о запуске крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Telegram-канал Воздушных сил Украины

"Внимание! Вероятны пуски крылатых ракет с стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных и восточных областях – 06.30. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - сообщили в Воздушных силах. Карта воздушных тревог на данный момент: Фото: скриншот карты воздушных тревог Украины (alerts.in.ua) Ракетная атака россиян по Украине В последний раз россияне атаковали подобными ракетами Украину в ночь на 21 сентября. Они выпустили 43 ракеты. Большинство ракет ВСУ сбили.