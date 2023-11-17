UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ряді областей оголошено тривогу. Попереджають про атаку дронів

Фото: у ряді областей оголошено тривогу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сигнал повітряної тривоги оголошено у південних, східних та центральних областях України. Місцевих попереджають про атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту повітряних тривог.

Тривогу оголошено у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецький областях. Місцевих просять зберігати спокій та пройти в укриття.

"Група ворожих дронів рухається з південного сходу у напрямку Павлограда (курс може змінюватись)", - повідомили у Повітряних силах.

Пізніше у ПС повідомили, що безпілотники рухаються у бік Харківської області.

Фото: карта тривог (alerts.in.ua)

Нічні обстріли України

У ніч на 16 листопада у Харківській області пролунали вибухи. Повітряні Сили ЗСУ оголосили ракетну небезпеку.

За даними місцевої влади, "приліт" був у Чугуївському районі. Там чули не менше семи вибухів. Поки детальної інформації про наслідки атаки немає. Але влада наголошує, що поранених немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
атака дронівВійна Росії проти Українивоздушная тревога