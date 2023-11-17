ua en ru
Пт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ряді областей оголошено тривогу. Попереджають про атаку дронів

П'ятниця 17 листопада 2023 20:11
UA EN RU
У ряді областей оголошено тривогу. Попереджають про атаку дронів Фото: у ряді областей оголошено тривогу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сигнал повітряної тривоги оголошено у південних, східних та центральних областях України. Місцевих попереджають про атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту повітряних тривог.

Тривогу оголошено у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецький областях. Місцевих просять зберігати спокій та пройти в укриття.

"Група ворожих дронів рухається з південного сходу у напрямку Павлограда (курс може змінюватись)", - повідомили у Повітряних силах.

Пізніше у ПС повідомили, що безпілотники рухаються у бік Харківської області.

У ряді областей оголошено тривогу. Попереджають про атаку дронів

Фото: карта тривог (alerts.in.ua)

Нічні обстріли України

У ніч на 16 листопада у Харківській області пролунали вибухи. Повітряні Сили ЗСУ оголосили ракетну небезпеку.

За даними місцевої влади, "приліт" був у Чугуївському районі. Там чули не менше семи вибухів. Поки детальної інформації про наслідки атаки немає. Але влада наголошує, що поранених немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
атака дронів Війна Росії проти України воздушная тревога
NEWS
Ситуація на фронті та виробництво зброї: Зеленський провів важливу Ставку
Ситуація на фронті та виробництво зброї: Зеленський провів важливу Ставку
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни