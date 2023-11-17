У ряді областей оголошено тривогу. Попереджають про атаку дронів

Сигнал повітряної тривоги оголошено у південних, східних та центральних областях України. Місцевих попереджають про атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту повітряних тривог.

Тривогу оголошено у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецький областях. Місцевих просять зберігати спокій та пройти в укриття.

"Група ворожих дронів рухається з південного сходу у напрямку Павлограда (курс може змінюватись)", - повідомили у Повітряних силах.

Пізніше у ПС повідомили, що безпілотники рухаються у бік Харківської області.

Фото: карта тривог (alerts.in.ua)

Нічні обстріли України

У ніч на 16 листопада у Харківській області пролунали вибухи. Повітряні Сили ЗСУ оголосили ракетну небезпеку.

За даними місцевої влади, "приліт" був у Чугуївському районі. Там чули не менше семи вибухів. Поки детальної інформації про наслідки атаки немає. Але влада наголошує, що поранених немає.

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