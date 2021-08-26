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В ряде регионов с завтрашнего дня заработают камеры фиксации нарушения ПДД: список дорог

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Киев, Четверг 26 августа 2021 17:05
В ряде регионов с завтрашнего дня заработают камеры фиксации нарушения ПДД: список дорог Фото: на дорогах Украины установили новые камеры фиксации нарушений ПДД (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

С пятницы, 27 августа, в ряде регионов Украины заработают еще 20 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В частности, они появятся в Волынской, Полтавской, Львовской и Киевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр патрульной полиции Украины.

Кроме этого, камеры начнут фиксировать нарушения в Запорожье, Мелитополе и Кривом Роге.

Где будут работать камеры

Волынская область:

  • на 82 км+575 трассы Н-22 в направлении Луцка (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 95 км+200 трассы Н-22 в направлении Луцка (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 129 км+788 автомагистрали М-19 в направлении города Ковель (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 444 км+971 автомагистрали М-07 в направлении города Любомль (ограничение скорости 50 км/ч).

Полтавская область:

  • на 155 км+696 автомагистрали М-03 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч).

Львовская область:

  • на 16 км+153 автомагистрали М-11 в направлении Львова (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 21 км+671 автомагистрали М-10 в направлении Львова (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 53 км+580 автомагистрали М-10 в направлении города Краковец (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 528 км+459 автомагистрали М-06 в направлении Луцка (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 3 км+360 автомагистралей М-10-01 в направлении села Рясное-Русское (ограничение скорости 50 км/ч).

Киевская область:

  • на 9 км+784 шоссе Р-01 в сторону Киева (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 9 км+994 шоссе Р-01 в сторону Обухова (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 3 км+441 шоссе Р-01 в сторону Киева (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 3 км+461 шоссе Р-01 в сторону Обухова (ограничение скорости 50 км/ч).

Запорожье:

  • улица Дом отдыха (поворот в музей), в сторону Преображенского моста (ограничение скорости 50 км/ч);
  • улица Истомина, 125-А, в сторону Никопольского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч);
  • улица Днепр ГЭС, в сторону центра города (ограничение скорости 50 км/ч).

Мелитополь:

  • проспект Богдана Хмельницкого, 23 в сторону улицы Седовцев (ограничение скорости 50 км/ч).

Кривой Рог:

  • улица Волгоградская, 11, навстречу улице Марийская (ограничение скорости 50 км/ч);
  • улица Волгоградская, 13, навстречу улице Мед (ограничение скорости 50 км/ч).

Напомним, недавно камеры фиксаций нарушений ПДД заработали в Житомирской, Черновицкой и Одесской областях, а также в Чернигове, Черкассах, Житомире и Львове.

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