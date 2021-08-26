У ряді регіонів відзавтра запрацюють камери фіксації порушення ПДР: список доріг
Фото: на дорогах України встановили нові камери фіксації порушень ПДР (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
З п'ятниці, 27 серпня, в ряді регіонів України запрацюють ще 20 комплексів автоматичної фото - і відеофіксації порушень ПДР. Зокрема, вони з'являться у Волинській, Полтавській, Львівській та Київській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр патрульної поліції України.
Крім цього, камери почнуть фіксувати порушення в Запоріжжі, Мелітополі та Кривому Розі.
Де працюватимуть камери
Волинська область:
- на 82 км + 575 траси Н-22 у напрямку Луцька (обмеження швидкості 50 км / год);
- на 95 км + 200 траси Н-22 в напрямку Луцька (обмеження швидкості 50 км / год);
- на 129 км+788 автомагістралі М-19 у напрямку міста Ковель (обмеження швидкості 50 км / год);
- на 444 км + 971 автомагістралі М-07 у напрямку міста Любомль (обмеження швидкості 50 км/год).
Полтавська область:
- на 155 км + 696 автомагістралі М - 03 в напрямку Києва (обмеження швидкості 110 км/год).
Львівська область:
- на 16 км+153 автомагістралі М-11 у напрямку Львова (обмеження швидкості 50 км / год);
- на 21 км+671 автомагістралі М-10 у напрямку Львова (обмеження швидкості 50 км / год);
- на 53 км + 580 автомагістралі М - 10 в напрямку міста Краковець (обмеження швидкості 50 км / год);
- на 528 км + 459 автомагістралі М-06 у напрямку Луцька (обмеження швидкості 50 км / год);
- на 3 км + 360 автомагістралей М-10-01 в напрямку села Рясне-Руське (обмеження швидкості 50 км/год).
Київська область:
- на 9 км + 784 шосе Р-01 у бік Києва (обмеження швидкості 50 км / год);
- на 9 км + 994 шосе Р-01 у бік Обухова (обмеження швидкості 50 км / год);
- на 3 км + 441 шосе Р-01 у бік Києва (обмеження швидкості 50 км / год);
- на 3 км + 461 шосе Р-01 у бік Обухова (обмеження швидкості 50 км/год).
Запоріжжя:
- вулиця будинок відпочинку (поворот в музей), в бік Преображенського моста (обмеження швидкості 50 км / год);
- вулиця Істоміна, 125-А, у бік Нікопольського шосе (обмеження швидкості 50 км / год);
- вулиця Дніпро ГЕС, у бік центру міста (обмеження швидкості 50 км/год).
Мелітополь:
- проспект Богдана Хмельницького, 23 у бік вулиці Сєдовців (обмеження швидкості 50 км/год).
Кривий Ріг:
- вулиця Волгоградська, 11, назустріч вулиці Марійська (обмеження швидкості 50 км / год);
- вулиця Волгоградська, 13, назустріч вулиці Мед (обмеження швидкості 50 км/год).
Нагадаємо, нещодавно камери фіксацій порушень ПДР запрацювали у Житомирській, Чернівецькій та Одеській областях, а також у Чернігові, Черкасах, Житомирі та Львові.