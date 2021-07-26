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В ряде регионов заработали камеры фиксации нарушений ПДД: карта дорог

Автор: Александр Белоус

С сегодняшнего дня в четырех регионах Украины заработают камеры фиксаций нарушений правил дорожного движения. В Кировоградской и Житомирской областях, а также в Кропивницком и в Харькове камеры заработают с 12:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

В Кировоградской области камеры работают:

  • на 248 км+169 автодороги М-05 в направлении г. Одесса (ограничение скорости 110 км / ч
  • на 253 км+462 автодороги М-05 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч)

В Житомирской области камеры установлены:

  • на 94 км+461 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч)
  • на 94 км+686 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч)

  • на 97 км+297 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч)
  • на 97 км+627 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч)
  • на 158 км+305 (с. Березовка, Житомирский р-ну) автодороги М-06 в направлении м. Ровно (ограничение скорости 50 км/ч)

В Кропивницком работают на:

  • ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км / ч)
  • ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Полтавская, 40, в направлении пл. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км / ч)

В Харькове камера видеофиксации работает: просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км/ч).

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