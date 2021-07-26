У низці регіонів запрацювали камери фіксації порушень ПДР: карта доріг
Понеділок 26 липня 2021 11:15
Відсьогодні у чотирьох регіонах України запрацюють камери фіксацій порушень правил дорожнього руху. У Кіровоградській та Житомирській областях, а також у Кропивницькому та Харкові камери запрацюють з 12:00.
У К
іровоградської області камери працюватимуть:
на 248 км+169 автодороги М-05 у напрямку м. Одеса (обмеження швидкості 110 км/год
на 253 км+462 автодороги М-05 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
У
Житомирської області камери працюватимуть:
на 94 км+461 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
на 94 км+686 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)
на 97 км+297 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
на 97 км+627 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)
на 158 км+305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год)
У
Кропивницькому запрацюють на:
вул. Яновського, 65, у напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/год)
вул. Холодноярська, 196, у напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/год)
вул. Полтавська, 40, у напрямку пл. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год)
У
Харкові камера відеофіксації працюватиме: просп. Московський, 118, у напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/год).