В ряде регионов Украины завтра заработать камеры фиксации нарушений ПДД: список дорог

Камеры фото и видеофиксации начнут работать с 12:00.

Так, в Кировоградской области камеры будут работать:

на 248 км + 169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 км / ч);

на 253 км + 462 автодороги М-05 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км / ч).

В Житомирской области камеры будут работать:

на 94 км + 461 автодороги М-06 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км / ч);

на 94 км + 686 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км / ч);

на 97 км + 297 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км / ч);

на 97 км + 627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км / ч);

на 158 км + 305 (с. Березовка, Житомирского района) автодороги М-06 в направлении Ровно (ограничение скорости 50 км / ч).

В то же время камеры фиксации нарушений в Кропивницком заработают на:

улице Яновского, 65, в направлении улицы Ушакова (ограничение скорости 50 км / ч);

улице Холодноярская, 196, в направлении улицы Короленко (ограничение скорости 50 км / ч);

улице Полтавская, 40, в направлении улицы Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км / ч).

При этом в Харькове камера видеофиксации будет работать на проспекте Московском, 118, в направлении улицы Соича (ограничение скорости 50 км / ч).