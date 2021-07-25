У ряді регіонів України завтра запрацюють камери фіксації порушень ПДР: список доріг
У понеділок, 26 липня, в чотирьох регіонах України запрацюють камери фіксацій порушень правил дорожнього руху. Зокрема, у Харкові, Кропивницькому, Кіровоградській та Житомирській областях.
Камери фото та відеофіксації почнуть працювати з 12:00.
Так, в Кіровоградської області камери працюватимуть:
- на 248 км + 169 автодороги М-05 в напрямку Одеси (обмеження швидкості 110 км / год);
- на 253 км + 462 автодороги М-05 в напрямку. Київ (обмеження швидкості 110 км / год).
В Житомирської області камери працюватимуть:
- на 94 км + 461 автодороги М-06 в напрямку. Київ (обмеження швидкості 110 км / год);
- на 94 км + 686 автодороги М-06 у напрямку Житомира (обмеження швидкості 110 км / год);
- на 97 км + 297 автодороги М-06 у напрямку Києва (обмеження швидкості 110 км / год);
- на 97 км + 627 автодороги М-06 у напрямку Житомира (обмеження швидкості 110 км / год);
- на 158 км + 305 (С.БЕРЕЗІВКА, Житомирського району) автодороги М-06 у напрямку Рівного (обмеження швидкості 50 км / год).
Водночас камери фіксації порушень у Кропивницькому запрацюють на:
- вулиці Яновського, 65, в напрямку вулиці Ушакова (обмеження швидкості 50 км / год);
- вулиці Холодноярська, 196, у напрямку вулиці Короленка (обмеження швидкості 50 км / год);
- вулиці Полтавська, 40, у напрямку вулиці Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км / год).
При цьому в Харкові камера відеофіксації працюватиме на проспекті Московському, 118, у напрямку вулиці Соїча (обмеження швидкості 50 км / год).