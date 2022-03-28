В ряде районов Киева восстановили электроснабжение: где именно

В Киеве начали возвращать электроснабжение в дома, которое исчезло сегодня из-за боевых действий вблизи города. Его восстановили, в частности, на Виноградаре, Борщаговке, в ветреных горах и Пуще Водице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

"Электроснабжение восстановлено у потребителей на Виноградаре, Борщаговке, в Ветреных горах и Пуще Водице. Специалисты работают, чтобы вернуть свет потребителям ж/м Беличи", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в результате боевых действий вблизи столицы были повреждены две высоковольтные линии электропередач. Из-за этого частично отсутствовало электроснабжение на правом берегу Киева.

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