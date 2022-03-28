У низці районів Києва відновили електропостачання: де саме

У Києві почали повертати електропостачання в будинки, яке зникло сьогодні через бойові дії поблизу міста. Його відновили, зокрема, на Виноградарі, Борщагівці, у Вітряних горах та Пущі Водиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

"Електропостачання відновлено у споживачів на Виноградарі, Борщагівці, у Вітряних горах та Пущі Водиці. Фахівці працюють, щоб повернути світло споживачам ж/м Біличи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок бойових дій поблизу столиці були пошкоджені дві високовольтні лінії електропередач. Через це було частково відсутнє електропостачання на правому березі Києва.

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