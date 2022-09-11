В ряде областей Украины проблемы со светом: что известно

Харьковская область

В разных районах Харькова местные жители сообщают о том, что у них исчез свет. Похожая ситуация наблюдается и в городе Лозовая, который находится в Харьковской области.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова вопросом сейчас занимаются профильные службы.

При этом в Дергачевском городском совете рассказали, что проблемы с электроснабжением связаны с ударами оккупантов по критической инфраструктуре.

Мэр Первомайского Николай Бакшеев рассказал, что Харьковская область полностью обесточена в связи с попаданием по критической инфраструктуре.

"Облэнерго уже работает над решением этого вопроса. Сохраняйте спокойствие", - отметил Бакшеев.

Терехов подтвердил удар по инфраструктурному объекту Харькова. В результате атаки во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет и воды - не работают насосы.

"Это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте, в частности - в Харьковской области", - написал мэр Харькова.

Полтавская область

Проблемы со светом были зафиксированы в Кременчуке. Там сообщают, что электроснабжение отсутствует в нескольких районах города.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что свет и водоснабжение по области скоро будут восстановлены, энергетики работают над решением этой проблемы.

При этом мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил и о проблемах с водоснабжением в городе из-за нестабильности электроснабжения.

Сумская область

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что в Сумской области упало напряжение в электросети. Он порекомендовал жителям региона отключить электроприборы и остальную бытовую технику во избежание ее повреждения.

"Электросистема области остается нестабильной из-за разрушения в результате вражеских бомбардировок в марте. Возможны атаки российско-фашистских войск по объектам энергообеспечения в Украине", - объяснил Живицкий.