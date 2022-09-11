У низці областей України проблеми зі світлом: що відомо

Харківська область

У різних районах Харкова місцеві жителі повідомляють про те, що у них зникло світло. Схожа ситуація спостерігається і в місті Лозова, який знаходиться в Харківській області.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова питанням зараз займаються профільні служби.

При цьому в Дергачівській міській раді розповіли, що проблеми з електропостачанням пов'язані з ударами окупантів по критичній інфраструктурі.

Мер Первомайського Микола Бакшеєв розповів, що Харківська область повністю знеструмлена у зв'язку з попаданням по критичній інфраструктурі.

"Обленерго вже працює над вирішенням цього питання. Зберігайте спокій", - зазначив Бакшеєв.

Терехов підтвердив удар по інфраструктурному об'єкту Харкова. В результаті атаки в багатьох районах міста зникло світло. З цієї ж причини в тих же районах немає і води - не працюють насоси.

"Це підла і цинічна помста російського агресора за успіхи нашої армії на фронті, зокрема - в Харківській області", - написав мер Харкова.

Полтавська область

Проблеми зі світлом були зафіксовані в Кременчуці. Там повідомляють, що електропостачання відсутнє в декількох районах міста.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів, що світло і водопостачання по області скоро будуть відновлені, енергетики працюють над вирішенням цієї проблеми.

При цьому мер Кременчука Віталій Малецький заявив і про проблеми з водопостачанням у місті через нестабільність електропостачання.

Мер Полтави Олександр Мамай повідомив, що у місті також немає водопостачання.

Сумська область

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що в Сумській області впала напруга в електромережі. Він порекомендував жителям регіону відключити електроприлади та іншу побутову техніку, щоб уникнути її пошкодження.

"Електросистема області залишається нестабільною через руйнування внаслідок ворожих бомбардувань у березні. Можливі атаки російсько-фашистських військ щодо об'єктів енергозабезпечення в Україні", - пояснив Живицький.

При цьому в КП "Міськводоканал" Сумської міськради зазначили, що через перебої в електропостачанні о 20:10 відбулася зупинка подачі води до міста. Наразі комунальники працюють над відновленням водопостачання.

За інформацією Живицького, електропостачання відсутнє у 135 населених пунктах Охтирського району. Також у деяких населених пунктах області немає води.

"Аварійні служби вже працюють над усуненням цих проблем", - розповів Живицький.

Запорізька область

Жителі Комунарського району Запоріжжя повідомляють про те, що електропостачання в їхніх будинках не було кілька хвилин.

Донецька область

За інформацією Краматорської міської ради, у місті немає електропостачання. Енергетики працюють над з'ясуванням причин.

Дніпропетровська область

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що внаслідок удару росіян по енергетичній інфраструктурі області деякі міста та громади залишилися без світла.

"Вже працюють всі служби. Відновимо все з максимально можливою швидкістю", - заявив Резніченко.

У міськраді Павлограда розповіли, що в місті частково відсутнє електропостачання після удару по об'єкту інфраструктури. Енергетики вже працюють над відновленням світла, мешканців просять зберігати спокій.

Проблеми зі світлом викликали затримку рейсів УЗ

У зв'язку з обстрілами інфраструктури в Харківській області очікуються затримки низки поїздів з/в Харків, Суми, Полтаву.

За даними "Укрзалізниці" затримуються такі рейси:

№1 Харків - Івано-Франківськ - орієнтовна затримка 45 хв.; №786

Київ - Шостка - затримка 40 хв (електропостачання відновлено, поїзд слідує далі);

Також можуть бути затримані два потяги, що відправляються з Харкова: