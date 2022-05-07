Ряд регіонів України накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 7 травня, в Україні очікується тепла погода. Проте на заході та місцями на півночі країни пройдуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у західних і подекуди північних регіонах буде волого. Дощі пройдуть у Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях. Вітер переважно південно-східний з поривами до 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме:

у північних областях вночі +3 +7, вдень +18 +20 градусів;

на заході вночі +7 +9 градусів, а вдень +19 +21;

у східних областях вночі +3 +5, вдень +16 +19 градусів;

на півдні країни вночі +5 +8 градусів, а вдень +18 +20;

у центральних областях вночі +3 +5, вдень +18 +20 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні вдень та вночі без опадів. Вітер південно-східний до 5-10 м/с. Температура по області та у Києві вночі буде +4 +6 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +18 +20 градусів.