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Ряд регіонів України накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Субота 07 травня 2022 07:00
Ряд регіонів України накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні 7 травня буде теплою та вологою (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 7 травня, в Україні очікується тепла погода. Проте на заході та місцями на півночі країни пройдуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у західних і подекуди північних регіонах буде волого. Дощі пройдуть у Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях. Вітер переважно південно-східний з поривами до 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме:

  • у північних областях вночі +3 +7, вдень +18 +20 градусів;
  • на заході вночі +7 +9 градусів, а вдень +19 +21;
  • у східних областях вночі +3 +5, вдень +16 +19 градусів;
  • на півдні країни вночі +5 +8 градусів, а вдень +18 +20;
  • у центральних областях вночі +3 +5, вдень +18 +20 градусів.

Ряд регіонів України накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У столиці сьогодні вдень та вночі без опадів. Вітер південно-східний до 5-10 м/с. Температура по області та у Києві вночі буде +4 +6 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +18 +20 градусів.

Ряд регіонів України накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, синоптики попередили, що у деяких регіонах України очікують нічні заморозки.

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