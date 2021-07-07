Ряд предприятий в Днепре незаконно поставляли военные товары в РФ

Ряд предприятий в Днепре незаконно поставляли военные товары в Россию. Их разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Контрразведка СБУ разоблачила группу компаний на незаконных военных поставках в РФ. Несколько аффилированных предприятий в Днепре выигрывали тендеры Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны РФ и в обход украинского законодательства торговали со страной-агрессором", - указано в сообщении.
Указано, что "схему" организовало руководство одной из компаний-производителей запасных частей, которому было известно, что отдельные виды продукции по техническим характеристикам относятся к товарам военного назначения и подлежат экспортному контролю. Однако это заведомо не отображалось в документации на экспорт.
Во время обысков правоохранители изъяли:
Продукцию направили на соответствующие экспертные исследования, по результатам проведения которых примут процессуальные решения в уголовном производстве.
Продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к незаконным действиям.