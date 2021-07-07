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Ряд предприятий в Днепре незаконно поставляли военные товары в РФ

Автор: Юлия Струк

Ряд предприятий в Днепре незаконно поставляли военные товары в Россию. Их разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Контрразведка СБУ разоблачила группу компаний на незаконных военных поставках в РФ. Несколько аффилированных предприятий в Днепре выигрывали тендеры Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны РФ и в обход украинского законодательства торговали со страной-агрессором", - указано в сообщении.

По данным спецслужбы, товары этих украинских предприятий использовались для комплектования военных транспортных средств и бронетехники РФ.

Указано, что "схему" организовало руководство одной из компаний-производителей запасных частей, которому было известно, что отдельные виды продукции по техническим характеристикам относятся к товарам военного назначения и подлежат экспортному контролю. Однако это заведомо не отображалось в документации на экспорт.

Во время обысков правоохранители изъяли:

  • 1200 единиц продукции с признаками принадлежности к товарам военного назначения;
  • документацию по экспорту продукции за рубеж, в том числе - РФ;
  • производственное оборудование;
  • компьютерную технику.

Продукцию направили на соответствующие экспертные исследования, по результатам проведения которых примут процессуальные решения в уголовном производстве.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к незаконным действиям.

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