Низка підприємств у Дніпрі незаконно постачали військові товари в РФ

Низка підприємств у Дніпрі незаконно постачали військові товари у Росію. Їх викрила контррозвідка Служби безпеки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.
"Контррозвідка СБУ викрила групу компаній на незаконних військових поставках до РФ. Декілька афілійованих підприємств у Дніпрі вигравали тендери від Міністерства внутрішніх справ та Федеральної служби охорони РФ і в обхід українського законодавства торгували з країною-агресором", - вказано у повідомленні.
Вказано, що "схему" організувало керівництво однієї з компанії-виробників запасних частин, якому було відомо, що окремі види продукції за технічними характеристиками належать до товарів військового призначення і підлягають експортному контролю. Втім, це свідомо не відображалося у документації на експорт.
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
Продукцію направили на відповідні експертні дослідження, за результатами проведення яких приймуть процесуальні рішення у кримінальному провадженні.
Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, можливо причетних до незаконних дій.