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Низка потягів в Україні затримується через сходження вантажних вагонів з рейок: список

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Запоріжжя, Неділя 29 серпня 2021 09:13
Низка потягів в Україні затримується через сходження вантажних вагонів з рейок: список Фото: низка потягів в Україні затримується (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" попередила про запізнення низки пасажирських поїздів. Причиною тому є ходження чотирьох вагонів вантажного поїзда під станцією Запоріжжя-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

Вказано, що через сходження кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве - Вільнянськ-Запоріжжя-1.

Так, очікується затримка до 2 годин наступних поїздів:

  • №72 Київ - Запоріжжя,
  • №142 Маріуполь - Одеса,
  • №120 Запоріжжя - Львів,
  • №119 Львів - Запоріжжя,
  • №116 Київ - Бердянськ.

Нагадаємо, 26 серпня УЗ повідомила про сходження з рейок вагонів вантажного поїзда Клепарів - Батьово, внаслідок чого також було паралізовано рух пасажирських потягів.

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