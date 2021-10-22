UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ряд поездов в Украине будут курсировать с задержкой в течение недели: какие и почему

Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" предупредила о задержке в курсировании ряда поездов в течение недели. Причиной тому является проведение путевых работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

"В связи с проведением путевых работ на участке Мироновка - им. Т. Шевченко (Смела) возможны задержки некоторых поездов", - говорится в сообщении.

По информации перевозчика, поезда могут приезжать с задержкой от 5 минут до 1,5 часа на станции: Мироновка, Пятихатки-Стык, Тимково, Бурты и Херсон.

Кроме того, 25-27 октября через ремонтные работы на станции Козятин-1, поезда будут курсировать с задержками от 25 минут до часа по станциям Здолбунов, Мироновка, Подволочиск, Вапнярка, Ворожба и Гребенка.

Вместе с тем, позже на 30 минут прибывать на станцию Киев-Пассажирский будут поезда:

  • № 748 Львов-Киев;
  • № 764 Одесса-Киев;
  • № 716 Перемышль-Киев.

Также с опозданием на 20-25 минут будут прибывать на станцию Львов поезда:

  • № 747 Киев-Львов;
  • № 715 Киев-Перемышль.

В пресс-центре отмечают, что работы планируется завершить до 29 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця