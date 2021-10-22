Ряд поездов в Украине будут курсировать с задержкой в течение недели: какие и почему

"В связи с проведением путевых работ на участке Мироновка - им. Т. Шевченко (Смела) возможны задержки некоторых поездов", - говорится в сообщении.

По информации перевозчика, поезда могут приезжать с задержкой от 5 минут до 1,5 часа на станции: Мироновка, Пятихатки-Стык, Тимково, Бурты и Херсон.

Кроме того, 25-27 октября через ремонтные работы на станции Козятин-1, поезда будут курсировать с задержками от 25 минут до часа по станциям Здолбунов, Мироновка, Подволочиск, Вапнярка, Ворожба и Гребенка.

Вместе с тем, позже на 30 минут прибывать на станцию Киев-Пассажирский будут поезда:

№ 748 Львов-Киев;

№ 764 Одесса-Киев;

№ 716 Перемышль-Киев.

Также с опозданием на 20-25 минут будут прибывать на станцию Львов поезда:

№ 747 Киев-Львов;

№ 715 Киев-Перемышль.

В пресс-центре отмечают, что работы планируется завершить до 29 октября.