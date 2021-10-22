Низка потягів в Україні курсуватимуть із затримкою протягом тижня: які та чому

"У зв’язку з проведенням колійних робіт на дільниці Миронівка - ім. Т. Шевченка (Сміла) можливі затримки деяких поїздів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією перевізника, потяги можуть приїжджати із затримкою від 5 хвилин до 1,5 години на станції: Миронівка, П’ятихатки-Стик, Тимкове, Бурти та Херсон.

Крім того, 25-27 жовтня, через ремонтні роботи на станції Козятин-1, поїзди курсуватимуть із затримками від 25 хвилин до години по станціях Здолбунів, Миронівка, Підволочиськ, Вапнярка, Ворожба та Гребінка.

Разом з тим, пізніше на 30 хвилин прибуватимуть на станцію Київ-Пасажирський потяги:

№ 748 Львів - Київ;

№ 764 Одеса - Київ;

№ 716 Перемишль - Київ.

Також із запізненням на 20-25 хвилин прибуватимуть на станцію Львів поїзди:

№ 747 Київ - Львів;

№ 715 Київ - Перемишль.

В прес-центрі зазначають, що роботи планується завершити до 29 жовтня.