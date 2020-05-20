Ряд областей Украины не соответствуют критериям для ослабления карантина

Ряд областей Украины не отвечает критериям ослабление карантина. Сегодня Министерство здравоохранения представит документ, который будет предусматривать адаптивный карантин.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в Минздраве подтвердили, что в 8 регионов Украины могут не соответствовать критериям для запуска транспорта.

"Действительно, сегодня на заседании правительства, тот документ, который мы представляем, он будет предусматривать именно адаптивный карантин. Он предполагает, что есть критерии. Если их проходит область, то смягчается карантин. Эти показатели будут определяться по состоянию на 21 мая. Для того, чтобы с 22 мая или переходит область в другой регион или не переходит. По состоянию на 18 мая, это в основном области западных регионов: Черновицкая область, Волынская, Ровенская и другие", - заявил Степанов.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что от 25 мая в метро начнет работать, а также позволят работать детсадам.

Вместе с тем, в Украине за прошедшие сутки заразились коронавирусом 354 человека, а общее число инфицированных составляет 19 230 человек. Таким образом, в стране фиксируют спад количества новых случаев заражения.