Ряд областей Украины предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
Фото: в Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность (фото facebook.com/mvs.gov.ua)
Ряд северных, восточных и центральных областей Украины предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Лесные пожары могут вспыхнуть 15 и 16 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня, 15 июля, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в:
- Харьковской;
- Луганской;
- Сумской;
- Полтавской;
- Черниговской;
- Киевской;
- Ровенской;
- Винницкой областях.
Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать и завтра в северных, центральных, Тернопольской, Хмельницкой, Харьковской и Луганской областях.