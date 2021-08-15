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Ряд областей Украины предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

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Украина, Воскресенье 15 августа 2021 09:29
Ряд областей Украины предупредили о чрезвычайной пожарной опасности Фото: в Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность (фото facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ряд северных, восточных и центральных областей Украины предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Лесные пожары могут вспыхнуть 15 и 16 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня, 15 июля, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в:

  • Харьковской;
  • Луганской;
  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Черниговской;
  • Киевской;
  • Ровенской;
  • Винницкой областях.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать и завтра в северных, центральных, Тернопольской, Хмельницкой, Харьковской и Луганской областях.

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