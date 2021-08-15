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Низку областей України попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

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Україна, Неділя 15 серпня 2021 09:29
Низку областей України попередили про надзвичайну пожежну небезпеку Фото: в Україні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Низку північних, східних та центральних областей України попередили про надзвичайну пожежну небезпеку. Лісові пожежі можуть спалахнути 15 та 16 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні, 15 липня, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у:

  • Харківській;
  • Луганській;
  • Сумській;
  • Полтавській;
  • Чернігівській;
  • Київській;
  • Рівненській;
  • Вінницькій областях.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме і завтра у північних, центральних, Тернопільській, Хмельницькій, Харківській та Луганській областях.

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