Низку областей України попередили про надзвичайну пожежну небезпеку
Фото: в Україні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Низку північних, східних та центральних областей України попередили про надзвичайну пожежну небезпеку. Лісові пожежі можуть спалахнути 15 та 16 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
Сьогодні, 15 липня, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у:
- Харківській;
- Луганській;
- Сумській;
- Полтавській;
- Чернігівській;
- Київській;
- Рівненській;
- Вінницькій областях.
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме і завтра у північних, центральних, Тернопільській, Хмельницькій, Харківській та Луганській областях.