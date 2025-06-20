Ряд країн ЄС домовились заборонити російським військовим в'їзд до Шенгенської зони

Міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північних країн та Польщі на зустрічі у Таллінні домовились заборонити в'їзд до Шенгенської зони громадянам РФ, які брали участь в агресії проти України.
Про це РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
На зустрічі також були присутні єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер та представник служби прикордонної охорони Євросоюзу Frontex.
"Сотні тисяч російських громадян воювали проти незалежної європейської держави. Нам слід зайняти ясну позицію, що ці люди не зможуть вільно подорожувати в Шенгенській зоні. Ми не даватимемо їм посвідки на проживання, ми не даватимемо їм візи, оскільки всі ці люди, які там вбивали та знищували, несуть дуже великий ризик безпеки для всіх нас", - заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.
Передбачається, що заборона на в'їзд до Шенгенської зони для цієї групи російських громадян залишиться чинною і після закінчення активних бойових дій.
"Шенген" – це найбільша зона вільного пересування у світі. Перевірки на кордоні між Францією, Німеччиною, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом вперше були скасовані в 1985 році.
Зараз Шенгенська зона охоплює 29 країн (25 з 27 держав-членів, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію) і 420 млн людей. Контроль на внутрішніх кордонах з Кіпром ще не знято, а Ірландія не входить до Шенгенської зони.
Нагадаємо, у раніше низка країн Шенгенської зони ввели контроль на кордонах. Цей захід став вимушеною відповіддю на зростання кількості мігрантів і російське шпигунство.
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