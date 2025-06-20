Ряд країн ЄС домовились заборонити російським військовим в'їзд до Шенгенської зони

На зустрічі також були присутні єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер та представник служби прикордонної охорони Євросоюзу Frontex.

"Сотні тисяч російських громадян воювали проти незалежної європейської держави. Нам слід зайняти ясну позицію, що ці люди не зможуть вільно подорожувати в Шенгенській зоні. Ми не даватимемо їм посвідки на проживання, ми не даватимемо їм візи, оскільки всі ці люди, які там вбивали та знищували, несуть дуже великий ризик безпеки для всіх нас", - заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

Передбачається, що заборона на в'їзд до Шенгенської зони для цієї групи російських громадян залишиться чинною і після закінчення активних бойових дій.