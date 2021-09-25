ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рябошапка заявил, что не подписал подозрение Порошенко, потому что это "юридический треш"

Новина українською →
Киев, Суббота 25 сентября 2021 17:31
Рябошапка заявил, что не подписал подозрение Порошенко, потому что это "юридический треш" Фото: РУслан Рябошапка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что подозрение пятому президенту, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко, которую он должен был подписать - "юридический треш".

Об этом он заявил в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Дело Порошенко - я о нем говорил, это был откровенный "юридический трэш". Это подозрение я не подписал и через несколько месяцев новый генеральный прокурор это подозрение тоже не подписала, а производство вообще закрыла", - заявил Рябошапка.

Он также утверждает, что еще одной причиной его увольнения стало уголовное производство в деле ПриватБанка против Игоря Коломойского.

"Меня уволили за то, что мы начали борьбу за очищение прокуратуры. И те карманные прокуроры, многие из которых были связаны с парламентом, с депутатами, с какими-то мини-олигархами, которые тоже приходили в кабинет к президенту, они были недовольны тем, что эти карманные прокуроры выброшены нами из системы. Это вопрос, который был связан с тем же Коломойским. Поскольку именно мы передали в НАБУ те материалы, которые стали сейчас основанием для первых подозрений для бывших ТОП менеджеров", - подчеркнул Рябошапка.

Напомним, Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания в четверг, 5 марта, выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Текст постановления о недоверии к нему появился в Раде 3 марта. Позже профильный правоохранительный комитет ВР рекомендовал определиться с постановлением о недоверии Рябошапке в сессионном зале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Руслан Рябошапка Петр Порошенко
NEWS
Более половины немцев не будут скучать по Меркель, - опрос
Более половины немцев не будут скучать по Меркель, - опрос
DAILY
"Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом