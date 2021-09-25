Рябошапка заявил, что не подписал подозрение Порошенко, потому что это "юридический треш"
Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что подозрение пятому президенту, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко, которую он должен был подписать - "юридический треш".
Об этом он заявил в эфире "Свобода слова Савика Шустера".
"Дело Порошенко - я о нем говорил, это был откровенный "юридический трэш". Это подозрение я не подписал и через несколько месяцев новый генеральный прокурор это подозрение тоже не подписала, а производство вообще закрыла", - заявил Рябошапка.
Он также утверждает, что еще одной причиной его увольнения стало уголовное производство в деле ПриватБанка против Игоря Коломойского.
"Меня уволили за то, что мы начали борьбу за очищение прокуратуры. И те карманные прокуроры, многие из которых были связаны с парламентом, с депутатами, с какими-то мини-олигархами, которые тоже приходили в кабинет к президенту, они были недовольны тем, что эти карманные прокуроры выброшены нами из системы. Это вопрос, который был связан с тем же Коломойским. Поскольку именно мы передали в НАБУ те материалы, которые стали сейчас основанием для первых подозрений для бывших ТОП менеджеров", - подчеркнул Рябошапка.
Напомним, Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания в четверг, 5 марта, выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
Текст постановления о недоверии к нему появился в Раде 3 марта. Позже профильный правоохранительный комитет ВР рекомендовал определиться с постановлением о недоверии Рябошапке в сессионном зале.