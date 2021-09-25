Рябошапка заявив, що не підписав підозру Порошенку, тому що це "юридичний треш"
Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що підозра п'ятому президенту, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку, яку він мав підписати - "юридичний треш".
Про це він заявив в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера".
"Справа Порошенка - я про неї говорив, це був відвертий "юридичний треш". Цю підозру я не підписав і через декілька місяців новий генеральний прокурор цю підозру теж не підписала, а провадження взагалі закрила", - заявив Рябошапка.
Він також стверджує, що ще однією причиною його звільнення стало кримінальне провадження у справі "ПриватБанку" проти Ігоря Коломойського.
"Мене звільнили за те, що ми почали боротьбу за очищення прокуратури. І ті кишенькові прокурори, багато з яких були пов'язані з парламентом, з депутатами, з якимись міні-олігархами, які теж приходили в кабінет до президента, вони були незадоволені тим, що ці кишенькові прокурори викинуті нами з системи. Це питання, яке було пов'язане з тим самим Коломойським. Оскільки саме ми передали до НАБУ ті матеріали, які стали зараз підставою для перших підозр для колишніх ТОП менеджерів "ПриваБанку", - наголосив Рябошапка.
Нагадаємо, Верховна рада України в ході позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.
Текст постанови про недовіру до нього з'явився у Раді 3 березня. Пізніше профільний правоохоронний комітет ВР рекомендував визначитися з постановою про недовіру Рябошапці в сесійній залі.