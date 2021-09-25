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Рябошапка заявив, що не підписав підозру Порошенку, тому що це "юридичний треш"

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Київ, Субота 25 вересня 2021 17:31
Рябошапка заявив, що не підписав підозру Порошенку, тому що це "юридичний треш" Фото: РУслан Рябошапка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що підозра п'ятому президенту, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку, яку він мав підписати - "юридичний треш".

Про це він заявив в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера".

"Справа Порошенка - я про неї говорив, це був відвертий "юридичний треш". Цю підозру я не підписав і через декілька місяців новий генеральний прокурор цю підозру теж не підписала, а провадження взагалі закрила", - заявив Рябошапка.

Він також стверджує, що ще однією причиною його звільнення стало кримінальне провадження у справі "ПриватБанку" проти Ігоря Коломойського.

"Мене звільнили за те, що ми почали боротьбу за очищення прокуратури. І ті кишенькові прокурори, багато з яких були пов'язані з парламентом, з депутатами, з якимись міні-олігархами, які теж приходили в кабінет до президента, вони були незадоволені тим, що ці кишенькові прокурори викинуті нами з системи. Це питання, яке було пов'язане з тим самим Коломойським. Оскільки саме ми передали до НАБУ ті матеріали, які стали зараз підставою для перших підозр для колишніх ТОП менеджерів "ПриваБанку", - наголосив Рябошапка.

Нагадаємо, Верховна рада України в ході позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Текст постанови про недовіру до нього з'явився у Раді 3 березня. Пізніше профільний правоохоронний комітет ВР рекомендував визначитися з постановою про недовіру Рябошапці в сесійній залі.

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Руслан Рябошапка Петро Порошенко
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