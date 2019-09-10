Рябошапка уволил прокурора Запорожской области

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Запорожской областиВ алерия Романова. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Сообщается, что Рябошапка подписал приказ об увольнении Романова.

"Руководствуясь статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка 9 сентября 2019 уволил с должности прокурора Запорожской области", - говорится в сообщении.

Напомним, о том, что Романов написал заявление об увольнении, стало известно еще на прошлой неделе. Данную информацию подтвердил первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов во время представления нового главы Запорожской ОГА Виталия Туринка.

Ранее также сообщалось, что Рябошапка уволил прокуроров восьми областей. Свои должности потеряли прокуроры Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей. До этого были уволены прокуроры Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей. Кроме того, из военной прокуратуры уволили Анатолия Матиоса.