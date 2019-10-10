Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области Романа Токаря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Токарь был назначен на должность 2 мая 2019 года экс-генпрокурором Юрием Луценко.

"10 октября 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности прокурора Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Токарь работал в областной прокуратуре 19 лет.

Напомним, ранее Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской, а также Черниговской областей.

В начале октября Рябошапка заявил о запуске реформы прокуратуры. Он хочет ввести постоянную периодическую проверку добропорядочности прокуророров, к которой привлекли представителей из Национального антикоррупционного бюро Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что Рябошапка утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами. Аттестация будет проводиться соответствующими кадровыми комиссиями в три этапа.