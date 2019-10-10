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Рябошапка звільнив прокурора Дніпропетровської області

Новини » Політика    10.10.2019 - 12:44
Рябошапка звільнив прокурора Дніпропетровської області
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Він пропрацював на посаді 5 місяців

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив прокурора Дніпропетровської області Романа Токаря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури.

Токар був призначений на посаду 2 травня 2019 року екс-генпрокурором Юрієм Луценком.

"10 жовтня 2019 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади прокурора Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.

Токар працював в обласній прокуратурі 19 років.

Нагадаємо, раніше Рябошапка звільнив прокурорів Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Черкаської, а також Чернігівської областей.

На початку жовтня Рябошапка заявив про запуск реформи прокуратури. Він хоче запровадити постійну періодичну перевірку доброчесності прокуророров, до якої залучили представників з Національного антикорупційного бюро України.

Також РБК-Україна повідомляло, що Рябошапка затвердив порядок проходження атестації прокурорами. Атестація проводитиметься відповідними кадровими комісіями в три етапи.

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Новини України прокурорРуслан Рябошапка
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