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Рябошапка подписал приказ о начале работы офиса генерального прокурора

Новости » Общество     24.12.2019 - 11:21
Рябошапка подписал приказ о начале работы офиса генерального прокурора
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Офис генепрокурора создан в рамках реформы ГПУ

Офис генерального прокурора Украины начнет свою работу 2 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Украины".

Соответствующий приказ №351 от 23 декабря подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Днем начала работы Офиса генерального прокурора определить 2 января 2020 года", - говорится в приказе.

Напомним, 19 сентября Верховная рада одобрила закон о реформировании Генпрокуратуры. Согласно закону, вместо действующей структуры органов прокуратуры состоится построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офис генерального прокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. При этом генпрокурору предполагается предоставить право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры.

Также РБК-Украина писало, что в центральном Офисе генерального прокурора сократили около тысячи прокуроров. Как отметил Рябошапка, с января 2020 года в центральном Офисе генпрокурора будет примерно полторы тысячи работников.

При этом с 15 января в Офисе генерального прокурора стартует конкурс на вакансии прокуроров. По словам Рябошапки, необходимость отбора возникла через большое количество лиц, которые не прошли аттестацию.

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Новости Украины ГПУРуслан Рябошапка
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