Рябошапка предлагает передать СБУ расследования производств по нападениям на активистов

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка предлагает передать Службе безопасности Украины расследования уголовных производств по нападению на общественных активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его мнению, наиболее приемлемым вариантом является расследование нападений на активистов в одном органе досудебного расследования.

"Мы пытаемся сейчас все дела, связанные с нападениями на активистов, передать в один орган досудебного расследования - это Служба безопасности. Есть определенные особенности, почему именно передаются туда дела, и собственно, мы понимаем, что контекст, почему эти люди подвергаются нападениям, он единый для всей Украины, независимо от региона - в основном это одни и те же мотивы", - заявил Рябошапка во время "Форума реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве.

Напомним, в октябре во время акции протеста против строительства многоэтажек в Одессе произошло нападение на активистов. Активисты выступали против строительства трех высоток на участке, где ранее должны были построить школу и детский сад. В результате драки полиция задержала двух человек - охранников строительства.

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году в Украине зафиксировали 75 случаев применения силы к журналистам. Согласно данным Индекса физической безопасности журналистов, в 12 случаях нападающими есть чиновники, чиновники или депутаты, также в 5 - правоохранители, 3 инциденты произошли с применением оружия.

Ранее сообщалось, в Днепре вечером 22 ноября неизвестные напали на местных активистов в помещении "Просвиты".