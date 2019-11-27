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Конкурс на должности в Офис генпрокурора стартует в начале 2020

Новости » Политика     27.11.2019 - 16:59
Конкурс на должности в Офис генпрокурора стартует в начале 2020
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Конкурс на должности прокуроров стартует 15 января 2020 года

В Офисе генерального прокурора с 15 января следующего года стартует конкурс на вакансии прокуроров. Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности ВРУ, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, необходимость отбора возникла через большое количество лиц, которые не прошли аттестацию.

"(Отбор прокуроров - ред. ) будет. Думаю, что он будет достаточно многочисленным, поскольку по состоянию на сейчас мы имеем 769 прокуроров (в Офисе генпрокурора - ред.) перед третьим этапом (переаттестации - ред.). Перед проверкой на добропорядочность. А из тех материалов, которые уже приходят НАБУ, в среднем до 45% есть вопросы, которые могут свидетельствовать о не добропорядочности прокурора. Это не означает, что все 45% будут отсеяны, но определенная доля - может быть", - заявил Рябошапка.

Также он отметил, что после новогодних праздников начнется процесс отбора до Офиса генпрокурора.

"Мы предполагаем, где-то с 15-го января. Примерно, после праздников, процесс отбора уже в Офис генерального прокурора. Но количество вакансий будет понимать после проверки на добропорядочность. Сейчас мы еще не можем объявить конкурс", - заявил он.

Он отметил, что в целом по Украине численность прокуроров сократится на 30%.

Напомним, Рябошапка сказал, что наибольшие проблемы в реформировании органов прокуратуры будет вызывать внедрение системы электронного уголовного судопроизводства. При том он отметил, что эта система заработает не раньше декабря 2020 года.

Кроме того, Рябошапко заявил, что в центральном Офисе генерального прокурора сократили около тысячи прокуроров. По его словам, в целом на начало реформы существовало 216 прокуратур и почти 15 тысяч работников прокуратуры, из которых чуть более 11 тысяч штатных единиц прокуроров.

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