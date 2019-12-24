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Рябошапка підписав наказ про початок роботи офісу генерального прокурора

Новини » Суспільство     24.12.2019 - 11:21
Рябошапка підписав наказ про початок роботи офісу генерального прокурора
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Офіс генепрокурора створений у рамках реформи ГПУ

Офіс генерального прокурора України почне свою роботу 2 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос України".

Відповідний наказ №351 від 23 грудня підписав генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

"Днем початку роботи Офісу генерального прокурора визначити 2 січня 2020 року", - йдеться в наказі.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна рада схвалила закон про реформування Генпрокуратури. Відповідно до закону, замість діючої структури органів прокуратури відбудеться побудова після проведення атестації прокурорів нової структури у вигляді: Офіс генерального прокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури. При цьому генпрокурора передбачається надати право ліквідовувати і реорганізовувати окружні та обласні прокуратури.

Також РБК-Україна писало, що в центральному Офісі генерального прокурора скоротили близько тисячі прокурорів. Як зазначив Рябошапка, з січня 2020 року в центральному Офісі генпрокурора буде приблизно півтори тисячі працівників.

При цьому з 15 січня в Офісі генерального прокурора стартує конкурс на вакансії прокурорів. За словами Рябошапки, необхідність відбору виникла через велику кількість осіб, які не пройшли атестацію.

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Новини України ГПУРуслан Рябошапка
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