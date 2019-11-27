Рябошапка объяснил причины ликвидации военных прокуратур

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в одной тысячи военных прокуроров в Украине из-за не серьезной нагрузки в расследовании дел. Об этом он рассказал на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, больше половины дел военной прокуратуры являются не сложными в расследовании.

"Относительно реформы военной прокуратуры. По состоянию на сегодня примерно 1000 работников Главной военной прокуратуры. Из них предполагается, что в центральном офисе останется около 80. А в целом по Украине - не более 300. Такая же ситуация с нагрузкой, было проанализировано. Около половины всех уголовных производств, грубо говоря, "самоволки". То есть это преступления, которые не являются особенно сложными в расследовании. Больше 30% - это дела, которые связанные с коррупцией, взяточничество, получением неправомерной выгоды, а также преступлениями, которые связанные с хищением. То есть очевидно, что нет никакой специфики в этом и нет смысла оставлять такое большое количество следователей и прокуроров", - пояснил Рябошапка.

Напомним, Руслан Рябошапка сказал, что наибольшие проблемы в реформировании органов прокуратуры будет вызывать внедрение системы электронного уголовного судопроизводства. При том он отметил, что эта система заработает не раньше декабря 2020 года.

Кроме того, Рябошапко заявил, что в центральном Офисе генерального прокурора сократили около тысячи прокуроров. По его словам, в целом на начало реформы существовало 216 прокуратур и почти 15 тысяч работников прокуратуры, из которых чуть более 11 тысяч штатных единиц прокуроров.