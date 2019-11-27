Рябошапка назвал ключевой вызов в реформе прокуратуры

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

До декабря 2020 года будет внедрена система электронного уголовного судопроизводства

Наибольшие проблемы в реформировании органов прокуратуры будет вызывать внедрение системы электронного уголовного судопроизводства. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, система заработает в полном объеме только через год.

"До декабря 2020 года, надеюсь, будет внедрена система электронного уголовного судопроизводства. Она охватит все органы уголовной юстиции, а не только антикоррупционную прокуратуру или инфраструктуру. Самой большой проблемой для нас будет очевидно, что система электронного судопроизводства, поскольку это потребует очень многих информационных продуктов во многих органах. Учитывая размеры нашей страны - это на самом деле будет одним из ключевых вызовов", - заявил генпрокурор.

Напомним, ранее Руслан Рябошапка заявил, что в центральном Офисе генерального прокурора сократили около тысячи прокуроров. По его словам, в целом на начало реформы существовало 216 прокуратур и почти 15 тысяч работников прокуратуры, из которых чуть более 11 тысяч штатных единиц прокуроров.

Кроме того, 8 ноября завершился второй этап аттестации прокуроров. По предварительным данным, тогда необходимы 93 и более баллов набрали 749 прокуроров.