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Рябошапка назвал сроки создания международной группы по расследованию катастрофы в Иране

Новости » Политика     30.01.2020 - 10:41
Рябошапка назвал сроки создания международной группы по расследованию катастрофы в Иране
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Проект соглашения о создании международной группы подготовлен, его передали посольствам

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что активно общается с представителями стран, граждане которых погибли во время крушения самолета в Иране и обсуждает создание международной следственной группы. Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, пока нет финального результата, но проект соглашения о создании группы подготовлен, его передали посольствам нескольких стран, в том числе Ирана.

Отвечая на вопрос о том, когда именно может быть создана международная группа по расследованию, генпрокурор сказал: "Думаю, в ближайшее время, в течение недели-двух будем иметь результат".

"Если не будет результата по созданию международной группы, то это означает, что мы будем работать в режиме запросов о международно-правовой помощи, что существенно увеличивает время, необходимое для получения информации", - добавил Рябошапка.

Напомним, авиакатастрофа вблизи Тегерана произошла рано утром 8 января 2020 года. Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, однако после взлета связь с ним прервалась. Самолет упал в 15 км от аэропорта вылета, погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Позже стало известно, что в него запустили две ракеты.

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