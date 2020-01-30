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Рябошапка назвав терміни створення міжнародної групи з розслідування катастрофи в Ірані

Новини » Політика     30.01.2020 - 10:41
Рябошапка назвав терміни створення міжнародної групи з розслідування катастрофи в Ірані
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Проект угоди про створення міжнародної групи підготовлений, його передали посольствам

Генпрокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що активно спілкується з представниками країн, громадяни яких загинули під час краху літака в Ірані та обговорює створення міжнародної слідчої групи. Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, поки немає фінального результату, але проект угоди про створення групи підготовлений, його передали посольств кількох країн, зокрема Ірану.

Відповідаючи на питання про те, коли саме може бути створена міжнародна група по розслідуванню, генпрокурор сказав: "Думаю, найближчим часом, протягом тижня-двох будемо мати результат".

"Якщо не буде результату щодо створення міжнародної групи, то це означає, що ми будемо працювати в режимі запитів про міжнародно-правову допомогу, що істотно збільшує час, необхідний для отримання інформації", - додав Рябошапка.

Нагадаємо, авіакатастрофа поблизу Тегерана сталася рано вранці 8 січня 2020 року. Авіалайнер Boeing 737 авіакомпанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, однак після зльоту зв'язок з ним перервався. Літак впав в 15 км від аеропорту вильоту, загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Пізніше стало відомо, що в нього запустили дві ракети.

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