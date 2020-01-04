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Рябошапка назначил Чумака заместителем генпрокурора

Новости » Общество     04.01.2020 - 13:45
Рябошапка назначил Чумака заместителем генпрокурора
Фото: Виктор Чумак (РБК-Украина)

Чумак был уволен с должности военного прокурора после ликвидации военной прокуратуры

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности военного прокурора Виктора Чумака и назначил его в качестве заместителя генпрокурора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса генерального прокуора.

Решение об увольнении с должности военного прокурора были принято в связи с ликвидацией военной прокуратуры в свящи с реформой Генпрокуратуры, в результате которой 2 января начал работу новый Офис генерального прокурора. Информация о назначении Чумака в качестве заместителя Рябошапки опубликована на официальном сайте Офиса генпрокурора.

Напомним, со 2 января в Украине начал работу Офис генерального прокурора, который пришел на смену Генеральной прокуратуре. Офис будет иметь 12 департаментов, восемь отдельных управлений, две специализированные прокуратуры и 1500 работников вместо 2500 сотрудников ГПУ, предусмотренных законодательством.

В сентябре Верховная рада одобрила закон о реформировании Генпрокуратуры. Согласно закону, вместо действующей структуры органов прокуратуры состоится построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офис генерального прокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. При этом генпрокурору предполагается предоставить право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры.

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