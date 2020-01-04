Рябошапка призначив Чумака заступником генпрокурора

Фото: Віктор Чумак (РБК-Україна)

Чумак був звільнений з посади військового прокурора після ліквідації військової прокуратури

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив з посади військового прокурора Віктора Чумака і призначив його в якості заступника генпрокурора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу генерального прокуора.

Рішення про звільнення з посади військового прокурора було прийнято у зв'язку з ліквідацією військової прокуратури у зв'язку з реформою Генпрокуратури, в результаті якої 2 січня почав роботу новий Офіс генерального прокурора. Інформація про призначення Чумака в якості заступника Рябошапки опублікована на офіційному сайті Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, з 2 січня в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора, , який прийшов на зміну Генеральній прокуратурі. Офіс буде мати 12 департаментів, вісім окремих управлінь, дві спеціалізовані прокуратури і 1500 працівників замість 2500 співробітників ГПУ, передбачених законодавством.

У вересні Верховна рада схвалила закон про реформування Генпрокуратури. Відповідно до закону, замість діючої структури органів прокуратури відбудеться побудова після проведення атестації прокурорів нової структури у вигляді: Офіс генерального прокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури. При цьому генпрокурора передбачається надати право ліквідовувати і реорганізовувати окружні та обласні прокуратури.