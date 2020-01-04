ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рябошапка призначив Чумака заступником генпрокурора

Новини » Суспільство     04.01.2020 - 13:45
Рябошапка призначив Чумака заступником генпрокурора
Фото: Віктор Чумак (РБК-Україна)

Чумак був звільнений з посади військового прокурора після ліквідації військової прокуратури

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив з посади військового прокурора Віктора Чумака і призначив його в якості заступника генпрокурора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу генерального прокуора.

Рішення про звільнення з посади військового прокурора було прийнято у зв'язку з ліквідацією військової прокуратури у зв'язку з реформою Генпрокуратури, в результаті якої 2 січня почав роботу новий Офіс генерального прокурора. Інформація про призначення Чумака в якості заступника Рябошапки опублікована на офіційному сайті Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, з 2 січня в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора, , який прийшов на зміну Генеральній прокуратурі. Офіс буде мати 12 департаментів, вісім окремих управлінь, дві спеціалізовані прокуратури і 1500 працівників замість 2500 співробітників ГПУ, передбачених законодавством.

У вересні Верховна рада схвалила закон про реформування Генпрокуратури. Відповідно до закону, замість діючої структури органів прокуратури відбудеться побудова після проведення атестації прокурорів нової структури у вигляді: Офіс генерального прокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури. При цьому генпрокурора передбачається надати право ліквідовувати і реорганізовувати окружні та обласні прокуратури.

ДБР закінчило розслідувати одну зі справ екс-нардепа Микита ГПУ роз'яснила ситуацію щодо підозри Федині та Звіробій
Новини України Віктор ЧумакГПУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся