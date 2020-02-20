Рябошапка: только по делам Майдана осуждено 44 человека

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Следствие по делам Майдана продолжается, заявил прокурор

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что по делам Майдана осуждено 44 человека. Об этом говорилось во время встречи президента Владимира Зеленского с родными погибших во время трагических событий 20 февраля 2014 в центре Киева, передает пресс-служба президента Украины.

По словам Рябошапки, следствие продолжается, и многие виновные в преступлениях уже отвечают за содеянное.

"Только по делам Майдана осуждено 44 человека. Это те, о которых окончательное решение суда, вступившее в законную силу. Это те, кто несут наказание... Это и "титушки", и правоохранители. Среди тех, кого мы сейчас привлекаем, - это 450 человек. Это те, кого подозревает прокуратура и следствие в совершении преступлений", - отметил он.

Генеральный прокурор подчеркнул, что все вещественные доказательства по делу сохранены и будут использованы во время судебных процессов.

"Ни одно доказательство не потеряно, ни одно дело не потеряно. Ничего не пропало. Ни один день расследования не потерян", - добавил Руслан Рябошапка.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Государственное бюро расследований меняет тактику и методологию расследования дел Майдана.