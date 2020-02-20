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Рябошапка: тільки по справах Майдану засуджено 44 особи

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 17:01
Рябошапка: тільки по справах Майдану засуджено 44 особи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Слідство по справах Майдану триває, заявив прокурор

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що по справах Майдану засуджено 44 особи. Про це йшлося під час зустрічі президента Володимира Зеленського з рідними загиблих під час трагічних подій 20 лютого 2014 в центрі Києва, передає прес-служба президента України.

За словами Рябошапки, слідство триває, і багато винних в злочинах вже відповідають за скоєне.

"Тільки по справах Майдану засуджено 44 особи. Це ті, про яких остаточне рішення суду, яке набрало законної сили. Це ті, хто несуть покарання... Це і "титушки", і правоохоронці. Серед тих, кого ми зараз залучаємо, - це 450 осіб. Це ті, кого підозрює прокуратура і слідство у скоєнні злочинів", - зазначив він.

Генеральний прокурор підкреслив, що всі речові докази у справі збережені та будуть використані під час судових процесів.

"Жоден доказ не втрачено, жодна справа не втрачено. Нічого не пропало. Ні один день розслідування не втрачено", - додав Руслан Рябошапка.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Державне бюро розслідувань змінює тактику і методологію розслідування справ Майдану.

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