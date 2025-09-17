ua en ru
Рвучкий вітер, дощі та похолодання: синоптик розповіла про погоду в найближчі дні

Україна, Середа 17 вересня 2025 15:35
Рвучкий вітер, дощі та похолодання: синоптик розповіла про погоду в найближчі дні
Автор: Маловічко Юлія

Завтра східну частину Україну накриють дощі та похолодання, однак негода мине центральні регіони, захід та північ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко в Telegram.

"Атмосферний фронт із дощами та близькими родичами - низькими градусами - завтра, 18-го вересня, переміститься у східному напрямку", - написала синоптик.

Вона також спрогнозувала, що в інших регіонах країни буде сухо та сонячно.

"І тому захід, північ України, значна частина центральних областей звільнятимуться від дощових хмар і побачать сонечко, а ось на Лівобережжі пройдуть завтра дощі та знизиться температура повітря", - додала Діденко.

У четвер максимальна температура повітря в Україні становитиме +15+20 градусів, інші показники можна розглянути на карті.

Рвучкий вітер, дощі та похолодання: синоптик розповіла про погоду в найближчі дні

Також завтра варто чекати поривчастого, майже сильного вітру північних напрямків, стверджує Діденко.

Погода в Києві 18 вересня

У столиці завтра вже без дощу, однак прогнозується дещо некомфортний, рвучкий вітер протягом дня.

Щодо температурних показників в Києві - потепліє до +19 градусів.

Прогноз погоди в Україні на найближчі дні

"19-го вересня повсюди почне теплішати, а впродовж 20-21 вересня в Україну повернеться справжня тепла погода, очікується вихідними +24+28 градусів! Та ще й без опадів", - зазначила синоптик.

Памʼятайте, що дощова погода вимагає особливої уважності та обережності. Тож, щоб ускладнення погодних умов не спричинило вам неприємностей на дорозі

Як діяти у випадку негоди

Водії:

  • обирайте безпечну швидкість, дистанцію й інтервал, звертаючи особливу увагу на стан проїзної частини;
  • не здійснюйте різких маневрів;
  • рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
  • зупиніться та перечекайте негоду, якщо почався сильний дощ. Під час зупинки обовʼязково включіть аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходи:

  • суворо дотримуйтесь ПДР: переходьте проїзну частину лише у встановлених для цього місцях, переконавшись, що це буде безпечно;
  • користуйтесь світлоповертальними елементами, аби виділити себе на дорозі.

Нагадаємо, ми писали про свята та традиції в Україні, які відзначають 17 вересня, а також - кому святкувати День ангела сьогодні.

Також повідомлялося, коли в Україні відбудеться астрономічне осіннє рівнодення, а також про прикмети та заборони цього дня.

