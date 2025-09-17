Порывистый ветер, дожди и похолодание: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
Завтра восточную часть Украины накроют дожди и похолодание, однако непогода минует центральные регионы, запад и север.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.
"Атмосферный фронт с дождями и близкими родственниками - низкими градусами - завтра, 18-го сентября, переместится в восточном направлении", - написала синоптик.
Она также спрогнозировала, что в других регионах страны будет сухо и солнечно.
"И поэтому запад, север Украины, значительная часть центральных областей будут освобождаться от дождевых облаков и увидят солнышко, а вот на Левобережье пройдут завтра дожди и снизится температура воздуха", - добавила Диденко.
В четверг максимальная температура воздуха в Украине составит +15+20 градусов, другие показатели можно рассмотреть на карте.
Также завтра стоит ждать порывистого, почти сильного ветра северных направлений, утверждает Диденко.
Погода в Киеве 18 сентября
В столице завтра уже без дождя, однако прогнозируется несколько некомфортный, порывистый ветер в течение дня.
Относительно температурных показателей в Киеве - потеплеет до +19 градусов.
Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
"19-го сентября повсюду начнет теплеть, а в течение 20-21 сентября в Украину вернется настоящая теплая погода, ожидается на выходных +24 +28 градусов! Да еще и без осадков", - отметила синоптик.
Как действовать в случае непогоды
Водители:
- выбирайте безопасную скорость, дистанцию и интервал, обращая особое внимание на состояние проезжей части;
- не совершайте резких маневров;
- двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;
- остановитесь и переждите ненастье, если начался сильный дождь. Во время остановки включите аварийную световую сигнализацию.
Пешеходы:
- строго соблюдайте ПДД: переходите проезжую часть только в установленных для этого местах, убедившись, что это будет безопасно;
- пользуйтесь световозвращающими элементами, чтобы выделить себя на дороге.
