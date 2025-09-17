ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Порывистый ветер, дожди и похолодание: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Украина, Среда 17 сентября 2025 15:35
UA EN RU
Порывистый ветер, дожди и похолодание: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни Фото: в Киеве дождей не будет, однако стоит ждать порывистого ветра (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Завтра восточную часть Украины накроют дожди и похолодание, однако непогода минует центральные регионы, запад и север.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

"Атмосферный фронт с дождями и близкими родственниками - низкими градусами - завтра, 18-го сентября, переместится в восточном направлении", - написала синоптик.

Она также спрогнозировала, что в других регионах страны будет сухо и солнечно.

"И поэтому запад, север Украины, значительная часть центральных областей будут освобождаться от дождевых облаков и увидят солнышко, а вот на Левобережье пройдут завтра дожди и снизится температура воздуха", - добавила Диденко.

В четверг максимальная температура воздуха в Украине составит +15+20 градусов, другие показатели можно рассмотреть на карте.

Порывистый ветер, дожди и похолодание: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Также завтра стоит ждать порывистого, почти сильного ветра северных направлений, утверждает Диденко.

Погода в Киеве 18 сентября

В столице завтра уже без дождя, однако прогнозируется несколько некомфортный, порывистый ветер в течение дня.

Относительно температурных показателей в Киеве - потеплеет до +19 градусов.

Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

"19-го сентября повсюду начнет теплеть, а в течение 20-21 сентября в Украину вернется настоящая теплая погода, ожидается на выходных +24 +28 градусов! Да еще и без осадков", - отметила синоптик.

Как действовать в случае непогоды

Водители:

  • выбирайте безопасную скорость, дистанцию ​​и интервал, обращая особое внимание на состояние проезжей части;
  • не совершайте резких маневров;
  • двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;
  • остановитесь и переждите ненастье, если начался сильный дождь. Во время остановки включите аварийную световую сигнализацию.

Пешеходы:

  • строго соблюдайте ПДД: переходите проезжую часть только в установленных для этого местах, убедившись, что это будет безопасно;
  • пользуйтесь световозвращающими элементами, чтобы выделить себя на дороге.

Напомним, мы писали о праздниках и традициях в Украине, которые отмечают 17 сентября, а также - кому праздновать День ангела сегодня

Также сообщалось, когда в Украине состоится астрономическое осеннее равноденствие, а также о приметах и запретах этого дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Осень
Новости
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре