Руйнування тунелів метро Києва: Генпрокурор оприлюднив докази приховування аварійності

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко оприлюднив аудіозаписи розмов у рамках кримінального провадження щодо аварійної ситуації в київському метрополітені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генпрокурора України.
За словами Кравченка, ці записи розмов вказують на те, що посадовці "Київського метрополітену" та КМДА знали про небезпечний стан тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська", але свідомо приховували цю інформацію від громадськості.
"Вчора багато писали про кримінальне провадження щодо посадовця Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, так от: чиновники все прекрасно знали і розуміли, просто приховували факти і нічого не робили для виправлення ситуації", - наголосив він.
Він додав, що крапка в цій історії не поставлена, слідство триває.
Йдеться про службові розмови колишнього керівника метро з головним інженером (обидва нині фігуранти справи), які вказують на те, що відповідальні особи не вжили жодних заходів для усунення проблем. Відомо, що аварійна ситуація в тунелі була відома ще за два місяці до того, як ділянку закрили для пасажирів.
В одному з фрагментів фігурує спроба домовитися з експертами, аби ті публічно запевняли, що ситуація нібито під контролем.
Нагадаємо, зранку 8 грудня 2024 року на офіційній сторінці Київського метрополітену з'явилася інформація про закриття на ремонт тунелю частини станцій "синьої" гілки.
Проте через кілька годин в мережі з'явилися фото та відео, на яких було видно підтоплення колій.
Рух поїздів на Оболонсько-Теремківській лінії терміново обмежили того ж дня.
Як розповів начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, після ранкового піка працівники підземки побачили нові тріщини, таким чином виникла загроза безпеці перевезення пасажирів і було ухвалено рішення о 13:45 зупинити рух станціями "Деміївска", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" і "Теремки".
Пізніше стало відомо, що на цій гілці метро ще в листопаді з’явились значні течі та утворились тріщини на коліях та тюбінгах тунельної оправи. Епіцентр аварії знаходиться на ділянці 14 метрів між станціями "Деміївська" та "Либідська".
Поліція повідомила про підозру виконуючому обов’язки начальника підприємства та начальнику служби колії, тунельних споруд та будівель. Їх звинуватили у службовій недбалості.
Вже вчора, 10 липня, Київська міська прокуратура повідомила про підозру директору департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору у зв'язку з недбалістю, яка призвела до значних фінансових втрат для бюджету столиці.
Слідство встановило, що директор Департаменту транспортної інфраструктури Києва не контролював підпорядковані підприємства та не реагував на загрози, що, ймовірно, призвело до аварії в метро й закриття кількох станцій.
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