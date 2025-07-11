Разрушение тоннелей метро Киева: Генпрокурор обнародовал доказательства сокрытия аварийности

По словам Кравченко, эти записи разговоров указывают на то, что чиновники "Киевского метрополитена" и КГГА знали об опасном состоянии тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", но сознательно скрывали эту информацию от общественности.

"Вчера много писали об уголовном производстве в отношении чиновника Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, так вот: чиновники все прекрасно знали и понимали, просто скрывали факты и ничего не делали для исправления ситуации", - подчеркнул он.

Он добавил, что точка в этой истории не поставлена, следствие продолжается.

Речь идет о служебных разговорах бывшего руководителя метро с главным инженером (оба сейчас фигуранты дела), которые указывают на то, что ответственные лица не приняли никаких мер для устранения проблем. Известно, что аварийная ситуация в тоннеле была известна еще за два месяца до того, как участок закрыли для пассажиров.

В одном из фрагментов фигурирует попытка договориться с экспертами, чтобы те публично уверяли, что ситуация якобы под контролем.