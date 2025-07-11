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Разрушение тоннелей метро Киева: Генпрокурор обнародовал доказательства сокрытия аварийности

Фото: Генпрокурор о деле по метро Киева (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обнародовал аудиозаписи разговоров в рамках уголовного производства по аварийной ситуации в киевском метрополитене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генпрокурора Украины.

По словам Кравченко, эти записи разговоров указывают на то, что чиновники "Киевского метрополитена" и КГГА знали об опасном состоянии тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", но сознательно скрывали эту информацию от общественности.

"Вчера много писали об уголовном производстве в отношении чиновника Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, так вот: чиновники все прекрасно знали и понимали, просто скрывали факты и ничего не делали для исправления ситуации", - подчеркнул он.

Он добавил, что точка в этой истории не поставлена, следствие продолжается.

Речь идет о служебных разговорах бывшего руководителя метро с главным инженером (оба сейчас фигуранты дела), которые указывают на то, что ответственные лица не приняли никаких мер для устранения проблем. Известно, что аварийная ситуация в тоннеле была известна еще за два месяца до того, как участок закрыли для пассажиров.

В одном из фрагментов фигурирует попытка договориться с экспертами, чтобы те публично уверяли, что ситуация якобы под контролем.

 

 

Закрытие метро

Напомним, утром 8 декабря 2024 года на официальной странице Киевского метрополитена появилась информация о закрытии на ремонт тоннеля части станций "синей" ветки.

Однако через несколько часов в сети появились фото и видео, на которых было видно подтопление путей.

Движение поездов на Оболонско-Теремковской линии срочно ограничили в тот же день.

Как рассказал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, после утреннего пика работники подземки увидели новые трещины, таким образом возникла угроза безопасности перевозки пассажиров и было принято решение в 13:45 остановить движение по станциям "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки".

Позже стало известно, что на этой ветке метро еще в ноябре появились значительные течи и образовались трещины на путях и тюбингах туннельной оправы. Эпицентр аварии находится на участке 14 метров между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Подозрения по делу о киевском метро

Полиция сообщила о подозрении исполняющему обязанности начальника предприятия и начальнику службы пути, тоннельных сооружений и зданий. Их обвинили в служебной халатности.

Уже вчера, 10 июля, Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении директору департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслану Кандибору в связи с халатностью, которая привела к значительным финансовым потерям для бюджета столицы.

Следствие установило, что директор Департамента транспортной инфраструктуры Киева не контролировал подчиненные предприятия и не реагировал на угрозы, что, вероятно, привело к аварии в метро и закрытию нескольких станций.

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